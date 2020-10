Serie A – Napoli da sballo, Atalanta demolita al San Paolo

MILANO – Al San Paolo l’Atalanta perde la prima partita della stagione, ma lo fa in maniera clamorosa, subendo quattro reti in un tempo. Un Napoli travolgente spazza via una squadra che, in trasferta, non perdeva dal 15 dicembre dello scorso anno. La partita viene decisa nella prima frazione di gioco con la doppietta di Lozano e le reti di Politano e Osimhen. Nella ripresa c’è spazio per il gol della bandiera firmato da Lammers, che fissa il punteggio sul definitivo 4-1. La compagine guidata da Gattuso sale così a quota otto punti in classifica, uno in meno rispetto a quella di Gasperini.