Serie A – mercato: Torino, Biglia ancora in stand-by

MILANO – Lucas Biglia e il Torino. Ancora tutto fermo, una situazione che è rimasta tale ormai da giorni, anche se la società granata ha trovato l’intesa con il calciatore argentino. L’ex Lazio e Milan, infatti, avrebbe dato il suo ok al trasferimento “all’ombra della Mole“, dopo essersi svincolato dal club rossonero. I granata però non hanno ancora ratificato l’accordo, uno stop dato dalla possibilità di arrivare a mettere le mani su un altro Lucas. Torreira dell’Arsenal infatti è il primo nome indicato da Giampaolo come regista basso per la sua squadra. Non resta da capire quanto vorrà aspettare ancora l’ex capitano biancoceleste, il rischio è che il giocatore si stufi e decida di andare verso altri lidi.