Serie A – Mercato: Malang Sarr firma con il Chelsea

MILANO – Niente Serie A per Malang Sarr, è un nuovo calciatore del Chelsea. Il francese infatti ha firmato un contratto quinquennale con i Blues e si va ad aggiungere ad un mercato di tutto rispetto fatto dalla squadra Londinese. Werner, Chilwell, Ziyech, in attesa di Havertz e Thiago Silva. Il futuro del ventunenne ex Nizza poteva essere in Italia, nei mesi scorsi sembrava che il calciatore fosse davvero molto vicino al Torino, per poi entrare nell’orbita della Lazio. Anche il Milan era stato contemplato, ma l’ipotesi rossonera con il passare del tempo è stata completamente scartata. In ogni caso nella prossima stagione stagione Sarr non dovrebbe giocare agli ordine di mister Lampard, per lui si fa sempre più strada l’ipotesi del prestito. Piace in Bundesliga, ma non è detto che qualche club di Serie A non provi a piazzare il colpo.