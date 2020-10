Serie A, le probabili formazioni di Verona-Genoa

MILANO – Dopo il rinvio della partita contro il Torino per via dei diciassette positivi al Covid, il Genoa torna questa sera in campo, nel posticipo del quarto turno di campionato contro il Verona. Tra le fila rossoblù dieci giocatori sono guariti dal virus mentre in sette sono ancora positivi. Scelte dunque molto limitate per Rolando Maran. Ecco le probabili formazioni.

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Lovato, Ceccherini, Empereur; Faraoni, Tameze, Ilic, Lazovic; Salcedo, Zaccagni; Favilli. ALL.: Juric.

A DISP.: Berardi, Pandur, Udogie, Amione, Dimarco, Ruegg, Danzi, Vieira, Di Carmine, Kalinic, Colley.

GENOA (3-5-2): Perin; Goldaniga, C.Zapata, Bani; Ghiglione, Badelj, Radovanovic, Behrami, Czyborra; Pandev, Shomurodov. ALL.: Maran.

A DISP.: Paleari, Marchetti, Biraschi, Masiello, Zajc, Pellegrini, Melegoni, Rovella, Pjaca, Parigini, Cleonise, Scamacca.