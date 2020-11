Serie A, le probabili formazioni di Torino-Sampdoria

MILANO – Alle 18.45 andrà in scena la penultima sfida di questa nona giornata di campionato, fra il Torino di Marco Giampaolo (ancora assente a causa Covid) e la Sampdoria di Claudio Ranieri. Due squadre in cerca di riscatto; il Toro viene dalla rocambolesca rimonta subita sul campo dell’Inter, mentre la Samp è reduce dalla sconfitta col Bologna e da quella nel derby in Coppa Italia.

LE PROBABILI FORMAZIONI

TORINO (3-5-2): Sirigu; Bremer, Nkoulou, Lyanco; Singo, Meité, Rincon, Linetty, Ansaldi; Zaza, Belotti. Allenatore: Giampaolo (in panchina Conti).

A DISP.: Milinkovic-Savic, Rosati, Rodriguez, Buongiorno, Kryeziu, Izzo, Murru, Segre, Edera, Bonazzoli, Verdi.

SAMPDORIA (4-4-1-1): Audero; Bereszynski, Yoshida, Tonelli, Augello; Candreva, Ekdal, Thorsby, Jankto; Ramirez; Quagliarella. Allenatore: Ranieri.

A DISP.: Ravaglia, Letica, Regini, Ferrari, Leris, Askildsen, Adrien Silva, Damsgaard, Verre, La Gumina, Gabbiadini, Prelec.