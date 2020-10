Serie A, le probabili formazioni di Sampdoria-Lazio

MILANO – Oggi alle 18 non andrà in scena soltanto il derby della Madonnina a San Siro ma, contemporaneamente, si affronteranno a Marassi Sampdoria e Lazio. Biancocelesti in emergenza per via delle numerosissime assenze, su tutte quella per squalifica di Ciro Immobile. Di seguito, le probabili formazioni.

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, Yoshida, Tonelli, Augello; Candreva, Thorsby, Ekdal, Jankto; Ramirez, Quagliarella. ALL.: Ranieri. A DISP.: Letica, Ravaglia, Ferrari, Regini, Colley, Askildsen, Leris, Silva, Verre, Damsgaard, Keita, La Gumina.

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Patric, Acerbi, Hoedt; Parolo, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, D. Anderson; Caicedo, Correa. ALL.: S. Inzaghi. A DISP.: Reina, Alia, Armini, Vavro, Akpa Akpro, Marusic, Fares, Cataldi, Muriqi, Moro, Novella, Czyz.