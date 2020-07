Serie A, le partite in programma oggi

MILANO – Dopo il pareggio fra Milan e Atalanta e le vittorie ottenute da Parma, Inter e Napoli, si chiude oggi la trentaseiesima giornata del campionato di Serie A. In programma sei sfide: alle 17.15 andrà in scena Bologna-Lecce al Dall’Ara, mentre alle 19.30 sarà la volta di Cagliari-Udinese, Hellas Verona-Lazio, Roma-Fiorentina, e Spal-Torino. Alle 21.45 il turno si chiuderà con Juventus-Sampdoria: in caso di successo, i bianconeri si confermerebbero ufficialmente Campioni d’Italia per il nono anno consecutivo.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live

Caricamento sondaggio...