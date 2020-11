Serie A, le formazioni ufficiali di Udinese-Genoa

MILANO – Dopo il buon pareggio sul campo del Sassuolo, l’Udinese ospita alle 18 un Genoa che, dal canto suo, non trova la vittoria persino dal primo turno di campionato. Le due squadre sono divise da un solo punto in classifica e navigano entrambe in zona retrocessione. Alla Dacia Arena, quindi, va in scena un vero e proprio scontro salvezza.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

UDINESE (3-5-2): Musso; Becao, Nuytinck, Samir; Stryger-Larsen, De Paul, Arslan, Pereyra, Zeegelaar; Pussetto, Okaka. Allenatore: Gotti.

GENOA (3-5-2): Perin; Biraschi, Bani, Masiello; Ghiglione, Sturaro, Badelj, Lerager, Pellegrini; Pandev, Scamacca. Allenatore: Maran.