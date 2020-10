Serie A, le formazioni ufficiali di Parma-Hellas Verona

MILANO – Alle 15 Parma ed Hellas Verona scenderanno in campo allo stadio Ennio Tardini per sfidarsi nella terza giornata di campionato. Gli ospiti sono a punteggio pieno dopo le prime due vittorie (tra cui quella a tavolino contro la Roma), mentre i padroni di casa hanno iniziato la stagione con due sconfitte consecutive e sono fermi a quota zero punti in classifica.

PARMA (4-3-3): Sepe; Laurini, Dermaku, Bruno Alves, Pezzella; Hernani, Brugman, Kurtic; Kucka, Gervinho, Karamoh. All. Liverani.

HELLAS VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Çetin, Günter, Lovato; Faraoni, Ilic, Tamèze, Di Marco; Barák, Zaccagni; Favilli. All. Juric.