Serie A, le formazioni ufficiali di Napoli-Sassuolo

MILANO – Prosegue questa quarta giornata di campionato con la sfida in programma al San Paolo tra Napoli e Sassuolo, il quale deve fare a meno del suo tridente titolare in attacco. Ecco le formazioni ufficiali schierate in campo da Gennaro Gattuso e Roberto De Zerbi.

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Hysaj; Fabian Ruiz, Bakayoko; Politano, Mertens, Lozano; Osimhen. Allenatore: Gattuso

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Müldür, Chiriches, Ferrari, Rogerio; Locatelli, Ayhan; Traorè, Lopez, Boga; Raspadori. Allenatore: De Zerbi