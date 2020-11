Serie A, le formazioni ufficiali di Bologna-Napoli

MILANO – Bologna e Napoli stanno per scendere in campo al Dall’Ara per la penultima sfida di questa settima giornata di campionato. I due allenatori, Sinisa Mihajlovic e Gennaro Gattuso, hanno diramato le rispettive formazioni ufficiali. Ecco le loro scelte.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Danilo, Tomiyasu, Denswil; Schouten, Dominguez; Orsolini, Soriano, Barrow; Palacio. Allenatore: Mihajlovic.

A disposizione: Da Costa, Ravaglia, Paz, Arnofoli, Calabresi, Khailoti, Baldursson, Kingsley, Svanberg, Rabbi, Pagliuca, Vignato.

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Hysaj; Bakayoko, Fabian Ruiz; Lozano, Mertens, Insigne; Osimhen. Allenatore: Gattuso.

A disposizione: Meret, Contini, Politano, Maksimovic, Ghoulam, Rrahmani, Demme, Elmas, Zielinski, Lobotka, Petagna.