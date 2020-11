Serie A, le formazioni ufficiali di Bologna-Crotone

MILANO – Alle 15 Bologna e Crotone scendono in campo allo stadio Renato Dall’Ara per la nona giornata del campionato di Serie A. Di seguito, le formazioni ufficiali schierate in campo da Sinisa Mihajlovic e Giovanni Stroppa.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Tomiyasu, Danilo, Hickey; Svanberg, Schouten; Orsolini, Soriano, Barrow; Palacio. Allenatore: Mihajlovic.

CROTONE (3-5-2): 1 Cordaz; Magallan, Marrone, Luperto; Pereira, Molina, Petriccione, Vulic, Reca; Messias, Simy.. Allenatore: Stroppa.