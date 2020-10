Serie A, le formazioni ufficiali di Atalanta-Sampdoria

MILANO – Al Gewiss Stadium Atalanta e Sampdoria si affrontano nel quinto turno del campionato di Serie A. I padroni di casa sono chiamati a riscattare la brutta sconfitta subìta a Napoli per 4-1, mentre i doriani sono in cerca di conferme dopo il 3-0 rifilato alla Lazio. Ecco le formazioni ufficiali schierate in campo da Gian Piero Gasperini e Claudio Ranieri.

ATALANTA (3-5-2): Sportiello; Sutalo, Palomino, Djimsiti; Depaoli, De Roon, Pasalic, Mojica; Ilicic, Gomez; Lammers. Allenatore: Gasperini.

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, Yoshida, Tonelli, Augello; Jankto, Thorsby, Ekdal, Damsgaard; Ramirez, Quagliarella. Allenatore: Ranieri.