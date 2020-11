Serie A, l’Atalanta riacciuffa l’Inter: a Bergamo finisce in parità

MILANO – Dopo l’imbarcata presa in Champions League per mano del Liverpool, l’Atalanta reagisce in campionato pareggiando contro l’Inter una partita che si era messa male. Lautaro Martinez, tornato al gol dopo un lungo digiuno, aveva infatti sbloccato la gara portando i nerazzurri momentaneamente al quarto posto. Ci ha pensato Aleksej Miranchuk a pareggiare i conti al minuto 80, permettendo alla squadra di Gasperini di evitare la seconda sconfitta casalinga in cinque giorni. La classifica ora vede l’Atalanta con 13 punti e una lunghezza di vantaggio proprio sugli uomini di Conte.