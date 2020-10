MILANO – Seconda vittoria stagionale per il Benevento che, allo stadio Vigorito, s’impone per 1-0 ai danni del Bologna di Sinisa Mihajlovic. Nonostante i tantissimi tiri degli emiliani, conditi da un ampio possesso palla, la squadra di Pippo Inzaghi riesce a spuntarla grazie ad un gol dell’ex centravanti rossonero Gianluca Lapadula. Un successo che permette ai campani di salire a sei punti in classifica, tre in più del Bologna.