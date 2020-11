Serie A, la Roma espugna Marassi: tripletta di Mkhitaryan

MILANO – Altro successo per la Roma, che espugna Marassi battendo 3-1 il Genoa con un super Mkhitarian, autore di una tripletta. Per il Grifone è inutile la prima rete con la maglia rossoblù di Pjaca: gli uomini di Maran rimediano la quarta sconfitta in sette gare di campionato, rimanendo in piena zona retrocessione a quota cinque punti. La squadra giallorossa, dal canto suo, sale al terzo posto e chiude una settimana perfetta con la vittoria contro la Fiorentina, quella in Europa League ai danni del Cluj e il successo odierno.