Serie A, Juventus-Napoli: si va verso il 3-0 a tavolino

MILANO – Questa sera Juventus-Napoli non si giocherà, poiché la squadra partenopea è stata messa in quarantena dalla ASL Campania per avere due giocatori positivi al Covid-19. Tuttavia, la Lega Serie A ha confermato l’incontro e la stessa Juve ha dichiarato che si presenterà regolarmente allo stadio, cosa che invece non potranno fare gli uomini di Gattuso. Di conseguenza, i bianconeri vinceranno la sfida 3-0 a tavolino e il club azzurro farà ovviamente ricorso. Intanto, la società di De Laurentiis sta cercando un accordo con la ASL per far allenare i giocatori durante i 14 giorni di isolamento: con molta probabilità, gli azzurri affronteranno la quarantena nell’albergo attiguo al centro sportivo di Castel Volturno, così da potersi allenare, in una sorta di ritiro.