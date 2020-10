Serie A: Juventus-Napoli, confermato il 3-0 a tavolino

MILANO – E’ arrivata la sentenza del Giudice Sportivo in merito alla sfida tra Juventus e Napoli che, lo scorso 4 ottobre, non si è disputata in quanto la società partenopea, su indicazione della ASL di Napoli, non si è presentata a Torino per aver registrato fra i propri giocatori due casi di positività al Covid. Il Giudice ha inflitto alla squadra di Rino Gattuso la sconfitta per 3-0 a tavolino e un punto di penalizzazione in classifica. Il club azzurro, ovviamente, è intenzionato a presentare ricorso.