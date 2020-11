Serie A – Il Bologna vince di misura, notte fonda per il Crotone

MILANO – Allo Stadio Renato Dall’Ara arriva il secondo successo consecutivo per il Bologna, che supera di misura un Crotone in crisi profonda. Roberto Soriano, nei minuti di recupero del primo tempo, sigla la rete che decide l’incontro e porta la squadra felsinea nella pancia della classifica, a quota 12 punti. Per il Crotone, invece, è notte fonda: sette sconfitte, due pareggi e neppure una vittoria in nove giornate di campionato. Inoltre, è l’unica squadra della Serie A a non aver mai fatto gol in trasferta. La compagine calabrese resta quindi malinconicamente all’ultimo posto e la panchina di Giovanni Stroppa scricchiola sempre di più: il rischio esonero è molto concreto.