Serie A, i risultati alla fine dei primi tempi

MILANO – Sono tre le partite di Serie A attualmente in corso in questa domenica: Lazio-Inter, Parma-Hellas Verona e Benevento-Bologna. All’Olimpico la squadra di Antonio Conte è in vantaggio grazie alla rete di Lautaro Martinez alla mezz’ora di gioco, mentre i biancocelesti hanno perso per infortunio Radu e Marusic. Al Tardini è il Parma che conduce per 1-0, con il gol realizzato da Jasmin Kurtic dopo appena un minuto. A Benevento, invece, il punteggio è ancora fermo sullo 0-0.