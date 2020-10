MILANO – Sono due le sfide che si stanno disputando in questo momento nel campionato di Serie A: Spezia-Fiorentina e Torino-Cagliari. All’intervallo la squadra viola conduce per 2-1, con le reti di German Pezzella e Cristiano Biraghi, a cui ha risposto al 39′ Simone Verde. All’Olimpico Grande Torino, invece, è il Cagliari ad essere momentaneamente in vantaggio (1-2), grazie a Joao Pedro e Giovanni Simeone che hanno ribaltato l’iniziale gol su rigore di Andrea Belotti.