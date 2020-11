Serie A: Giampaolo e Stroppa non si fanno male, a Torino vince la noia

MILANO – Dopo il 2-1 sul campo del Genoa, il Torino di Marco Giampaolo non riesce a mettere a segno la seconda vittoria consecutiva: la partita casalinga contro il Crotone finisce infatti a reti bianche e senza emozioni. La squadra calabrese, dal canto suo, resta l’unica del campionato a non aver ancora vinto e continua ad occupare l’ultimo posto in classifica con due punti in sette giornate. Una partita senza vere occasioni da gol, tra due squadre che lottano per lo stesso obiettivo ma che oggi non si sono fatte male. La sosta servirà ad entrambe per ricaricare le batterie e ricominciare la propria corsa per la salvezza.