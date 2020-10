MILANO – Buone notizie in casa Genoa: gli ultimi tamponi svolti non hanno evidenziato alcun nuovo positivo al Coronavirus. A comunicarlo è direttamente la società ligure tramite una nota ufficiale: “Il Genoa Cfc comunica che in seguito agli accertamenti medici effettuati in data odierna non sono emerse nuove positività al Covid-19 tra i propri tesserati e membri dello staff”.