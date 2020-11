Serie A, Fiorentina sconfitta dal Benevento: al Franchi decide Improta

MILANO – Vittoria pesante per il Benevento in ottica salvezza. La squadra di Pippo Inzaghi, reduce dalla scoppola rimediata due settimane fa per mano dello Spezia, espugna a sorpresa il Franchi di Firenze, vincendo per 1-0 con un gol di Improta nella ripresa. Un successo che porta i campani a nove punti in classifica, permettendogli di scavalcare proprio la Fiorentina, che resta ferma a quota otto. Esordio amaro, dunque, per Cesare Prandelli, che non riesce a dare la scossa desiderata dalla dirigenza viola dopo l’esonero di Beppe Iachini. La compagine gigliata, al momento, ha soltanto tre lunghezze di vantaggio sulla zona retrocessione.