Serie A: ecco i calciatori attualmente positivi al Covid-19

MILANO – Il Genoa sta gradualmente recuperando i pezzi dopo aver vissuto una vera e propria emergenza legata alle assenze per il Covid-19. Oltre ai giocatori già guariti, sono risultati negativi al tampone anche Francesco Cassata, Domenico Criscito, Mattia Destro, Lukas Lerager e Davide Zappacosta e stanno per tornare a disposizione di mister Rolando Maran. Rimangono due i calciatori ancora positivi tra le fila rossoblù: Darian Males e Petar Brlek. Ecco l’elenco di tutti i calciatori attualmente positivi al Coronavirus in Serie A, a cui si è aggiunto nelle ultime ore Hakimi dell’Inter.

Atalanta

Marco Carnesecchi

Crotone

Denis Dragus

Genoa

Petar Brlek, Darian Males

Hellas Verona

Antonin Barak, Koray Gunter

Inter

Milan Skriniar, Roberto Gagliardini, Ionut Radu, Ashley Young, Achraf Hakimi

Juventus

Cristiano Ronaldo, Weston McKennie

Milan

Matteo Gabbia

Napoli

Piotr Zielinski, Eljif Elmas

Parma

7 calciatori (nomi non comunicati dal club)

Roma

Amadou Diawara, Riccardo Calafiori

Sassuolo

Jeremy Toljan

Spezia

Riccardo Marchizza, Guido Maggiore

Torino

2 calciatori (nomi non comunicati dal club)