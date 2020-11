MILANO – La Corte Sportiva d’Appello ha deciso di respingere il ricorso presentato dal Napoli in seguito alla sconfitta a tavolino ricevuta contro la Juventus, per non essersi presentato alla partita in programma allo Stadium lo scorso 4 ottobre. Confermata, dunque, la sentenza del Giudice Sportivo, che oltre alla sconfitta per 3-0 aveva comminato alla squadra di Gennaro Gattuso anche un punto di penalizzazione in classifica.