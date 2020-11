Serie A, colpaccio dell’Udinese: 3-1 all’Olimpico

MILANO – Nella sfida delle 12.30 è arrivata una sorprendente vittoria dell’Udinese sul campo della Lazio, con un sonoro 3-1 che ha permesso alla squadra friulana di espugnare l’Olimpico. Una grande prova dei giocatori bianconeri, complice anche un pessimo primo tempo da parte della banda Inzaghi. La prima frazione di gioco si chiude infatti sul 2-0 per l’Udinese, con le reti di Arslan e Pussetto. Nella ripresa l’allenatore biancoceleste apporta alcuni aggiustamenti alla formazione, ma la reazione non è veemente come ci si aspetterebbe. Non a caso, al settantesimo arriva la terza rete degli ospiti, messa a segno da Forestieri. Pochi minuti più tardi Immobile si procura e realizza un calcio di rigore, accorciando le distanze e fissando il punteggio sul definitivo 1-3. Per la Lazio è la terza sconfitta stagionale, mentre l’Udinese ottiene il secondo successo consecutivo e si porta a quota 10 punti in classifica, allontanandosi dalla zona calda.