Serie A, colpaccio della Sampdoria sul campo dell’Atalanta

MILANO – Si conclude con un’inaspettata vittoria della Samp l’anticipo della quinta giornata di Serie A. La squadra di Claudio Ranieri, dopo aver battuto la Lazio, s’impone anche sull’Atalanta per 3-1 al Gewiss Stadium, con le reti del solito Quagliarella, Thorsby e Jankto. Per i bergamaschi è invece inutile il gol di Zapata su calcio di rigore. Le rotazioni attuate da Gasperini non pagano: la Dea, scesa in campo senza diversi titolari, perde la sua seconda partita consecutiva e viene raggiunta in classifica proprio dalla Sampdoria, a quota 9 punti.