Serie A – Ciro Immobile rinnova con la Lazio fino al 2025

Serie A – Immobile rinnova con la Lazio

MILANO – Continuerà il matrimonio tra Ciro Immobile e la Lazio! Il centravanti della Nazionale ha ufficialmente rinnovato il suo contratto con i biancocelesti, che lo terrà a Roma fino al 2025. A dare l’annuncio è la stessa società capitolina, anche attraverso i propri canali social.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il giocatore originario di Torre Annunziata percepirà uno stipendio di 4 milioni di euro a stagione, più alcuni bonus legati alle prestazioni. Nell’ultima stagione, Immobile ha totalizzato 44 presenze e 39 gol con la maglia della Lazio, vincendo anche la Scarpa d’Oro 2019-2020 per i suoi 36 gol in Serie A. Con questo rinnovo, il bomber con la maglia numero 17 potrà continuare a scalare la classifica dei cannonieri all time della società biancoceleste: per il momento è a 125 gol e davanti a sé ha due mostri sacri, ossia Beppe Signori con 127 gol e l’immortale Silvio Piola con 159 gol. Se per i prossimi cinque anni continuerà con i numeri dell’ultima stagione, sicuramente batterà tutti i record. L’avventura di Immobile alla Lazio continuerà ancora a lungo!