Serie A – Calciomercato: Torreira, la Fiorentina si avvicina

MILANO – La Repubblica ha riportato gli ultimi aggiornamenti di calciomercato su Lucas Torriera dell’Arsenal. Il mediano in passato è stato anche un obiettivo del Milan, ma l’esplosione di Bennacer in rossonero ha allontanato il Diavolo dall’uruguaiano. In Serie A comunque il ragazzo può vantare diverse estimatrici: Lazio, Torino, Roma, Fiorentina e anche la sua ex squadra, la Sampdoria.

Secondo il quotidiano la squadra che sembra essere più vicina alle richieste dell’entourage del giocatore è proprio la Fiorentina. Poi ci sarà da trattare con i Gunners, Torreira ha già espresso la sua volontà di voler andare via da Londra, per tornare in Serie A, ma gli inglesi non hanno intenzione di perdere l’investimento da quasi 30 milioni di euro, fatto nell’estate del 2018.