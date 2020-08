Serie A, Biglia: il futuro dell’argentino è sempre più granata

ULTIME NOTIZIE SERIE A

MILANO – Lucas Biglia, dopo la fine della sua avventura con il Milan, è attualmente svincolato, ma il suo futuro dovrebbe essere ancora in Serie A. Il calciatore, infatti, ha raggiunto un accordo con il Torino di Marco Giampaolo e sarebbe tutto pronto per l’ufficializzazione, ma parola “fine” non è ancora arrivata. Come mai?

Perché i granata starebbero cercando di capire se davvero possono arrivare a Lucas Torriera dell’Arsenal, vecchia conoscenza di mister Giampaolo ed anche ex obiettivo per il centrocampo del Milan. L’uruguaiano è in uscita dal club londinese e vorrebbe tornare in Serie A.