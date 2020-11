MILANO – Il giornalista Mario Sconcerti, intervenuto sulle frequenze di TMW Radio, ha fatto il punto sul campionato: “In questa Serie A possono sognare tutti. Non c’è una squadra perfetta, ma almeno cinque o sei sullo stesso piano. Potrebbe vincere l’Atalanta, così come la Roma, la Juventus, l’Inter, la Lazio, il Milan o il Napoli. Questo è un campionato assolutamente equilibrato, per tante ragioni, ma soprattutto il virus e la mancanza di soldi che ha causato”.