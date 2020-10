Sabatini: “Credo che il derby si giocherà. E sugli spareggi…”

MILANO – Sandro Sabatini, giornalista di Mediaset, ha parlato ai microfoni di Radio Sportiva del derby Inter-Milan in programma sabato alle 18: “Per me si gioca, la polemica è bella ma deve essere finalizzata ad una soluzione e non fine a se stessa. I calciatori possono essere sfruttati come testimonial per dare messaggi saggi e positivi, come quelli di non farsi prendere dal panico ma, al tempo stesso, non negare la pandemia. L’idea degli spareggi? Capisco che possa essere una valida soluzione di emergenza, ma non ne sono un fautore”.