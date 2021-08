Romelu Lukaku saluta defintivamente l’Inter, messaggio per i tifosi

Dopo l'ufficialità del suo trasferimento al Chelsea sono arrivate le parole di Romelu Lukaku per i tifosi dell'Inter.

La cessione di Romelu Lukaku dall'Inter al Chelsea per 115 milioni di euro è ormai ufficiale già da qualche giorno, ma resta ancora uno dei temi caldi di questo finale di mercato. Un addio inaspettato, soprattutto dopo le parole del giocatore e della società, ma una scelta inevitabile viste le cifre in ballo. Non solo cifre, però, ma anche la volontà del giocatore, visto il suo desiderio di tornare a vestire la maglia dei Blues . Lukaku ha salutato oggi i tifosi dell'Inter, che aspettavano le sue parole per provare a comprendere i motivi di un doloroso addio. Tramite il suo profilo Instagram l'attaccante belga ha lasciato un lungo messaggio ai supporters nerazzurri.

"Cari tifosi dell'Inter, Grazie. Grazie per avermi amato come fossi uno di voi. Grazie per avermi fatto sentire a casa a me e alla mia famiglia. Grazie per il supporto incondizionato e l'amore quotidiano. Grazie per avermi motivato ancora di più dopo la prima stagione. Quando sono arrivato all'Inter ho sentito subito che avrei fatto bene per questo club. L'amore e l'accoglienza che ho ricevuto all'aeroporto di Malpensa sono stati l'inizio di una bellissima storia. Ho deciso di non deludervi mai ogni volta che ho indossato la maglia dell'Inter. Ho dato il 100% di me stesso ogni giorno in ogni allenamento ma soprattutto nelle partite per rendervi felici. La prima stagione è finita nel modo più duro possibile, ma voi ragazzi mi avete dato la forza per continuare a spingere e lo abbiamo fatto come squadra, ecco perché siamo diventati campioni.