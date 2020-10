Ranieri: “Orgoglioso della mia squadra, ora abbiamo fiducia e consapevolezza”

MILANO – Tre vittorie di fila con otto gol segnati, contro Fiorentina, Lazio e, oggi, Atalanta. La Sampdoria di Ranieri ha iniziato correre e la classifica attuale la vede persino al quarto posto con nove punti. Il tecnico blucerchiato ne ha parlato ai microfoni di Sky Sport: “Abbiamo preso fiducia e consapevolezza. L’Atalanta ha tanti ricambi e giocatori di grandissima qualità, se non stai attento ti asfalta. Sono contento per la prestazione dei ragazzi e molto soddisfatto del mercato fatto dalla società, che ha rinforzato la squadra. Abbiamo lavorato benissimo, non dobbiamo avere paura: al di là dei risultati voglio vedere sempre un atteggiamento deciso. L’obiettivo rimane la salvezza”.