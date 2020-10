Notizie Serie A – Sampdoria, il risultato dei nuovi tamponi

MILANO – Tratto dal sito della Sampdoria:

Hanno dato esito negativo tutti i tamponi ai quali, come da protocollo di screening pre-gara, sono stati sottoposti i componenti del ‘Gruppo Squadra’ per Sampdoria-Lazio, in programma questo pomeriggio alle ore 18.00.

Sospiro di sollievo quindi in casa blucerchiata a pochissimo dal calcio d’inizio con la Lazio, dopo le positività di ieri.