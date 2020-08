Notizie Serie A – Mercato: Napoli, si punta allo scambio per Under

MILANO – L’avventura di Cengiz Under con la maglia della Roma sembra ormai vicina alla conclusione. Il turco sarà ceduto dai capitolini e avevamo già parlato, a più riprese, dell’interesse del Milan per il giocatore. I rossoneri, nella scorsa finestra invernale, avevano provato a prenderlo, scontrandosi però con la volontà della Roma, che oggi risulta essere completamente differente, rispetto a qualche mese fa. Anche l’Atalanta ci starebbe pensando, ma l’opzione Florenzi, sempre restando in tema, riscuote maggiore successo. E allora ecco che il Napoli sta per approfittare delle incertezze delle concorrenti. La società partenopea, avrebbe offerto 20 milioni di euro per il cartellino del turco, ma la proposta non ha soddisfatto la Roma, che ne chiede almeno 30. Ecco quindi che gli azzurri sarebbero pronti al rilancio inserendo il cartellino di Nikola Maksimovic oltre ad un conguaglio di una decina di milioni .

