Notizie Serie A – Mercato: Mandzukic niente Italia, il croato andrà in Turchia

MILANO – Mario Mandzukic non tornerà in Serie A. L’attaccante croato è infatti attuale svincolato, dopo l’avventura tutt’altro che positiva nell’ Al-Duhail. Il ritorno in Italia però non sembra essere nei suoi piani. L’ex Juventus, infatti, secondo quando riporta il portale Fanatik sarebbe molto vicino al Fenerbahce. Il calciatore starebbe stato individuato dal club turco come sostituto di Vedat Muriqi, sempre più vicino ad indossare la maglia della Lazio. Il kosovaro ha già svolto le visite mediche con i biancocelesti. Mandzukic nelle ultime sessioni di mercato è stato accostato anche al Milan, anche poche settimane fa, quando il rinnovo con il club rossonero era in dubbio.