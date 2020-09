Notizie Serie A – Mercato: il Napoli su Gerard Deulofeu

MILANO – Gerard Deulofeu lascerà il Watford. Lo spagnolo nelle scorse settimane si è proposto al Milan, desideroso di voler tornare ad indossare la maglia rossonera. Spazi chiusa per ora, perché il Diavolo prima deve cedere, ma un altro club di Serie A sembra aver messo gli occhi sull’esterno. il Napoli di Rino Gattuso, come confermato anche dal ds degli Hornets, che ha rivelato l’interesse di diversi club spagnoli, inglesi e italiani sul calciatore. La squadra di De Laurentis rientra nel gruppo delle contendenti e potrebbe essere un ostacolo per i rossoneri, se decideranno i affondare il colpo. Il prezzo del cartellino dell’attaccante spagnolo, comunque, si aggira intorno ai 20 milioni di euro. Nei prossimi giorni si vedrà chi avrà la meglio nella corsa a Gerard Deulofeu.