Notizie Serie A – Mandzukic, niente Bologna. le parole di Mihajlovic

MILANO – Non giocherà con il Bologna Mario Mandzukic. Si era parlato di questa suggestione proprio per i rossoblù, che sono alla ricerca di un attaccate. Ma Sinisa Mihajlovic ha smorzato ogni sogno,in conferenza stampa, in vista della gara contro il Cagliari:

“Non prendo giocatori tanto per prenderli. Uno svincolato deve tornare in forma e non è detto che sia pronto subito, questo vale anche per Mandzukic. Non vedo nessuno adatto al Bologna sul mercato adesso, per un attaccante preferisco aspettare gennaio“.