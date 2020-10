Notizie Serie A – Lazio, sale l’ansia. Non si allenano altri tre giocatori

MILANO – Fares, Akpa-Akpro e Patric. Altri tre calciatori della Lazio non si sono allenati e si aggiungono alla lunghissima lista degli ultimi giorni. I biancocelesti attendono i risultati dell’ultimi ciclo di tamponi, intanto Inzaghi va avanti con i ‘superstiti’. Due portiere e dieci giocatori di movimento, anche se la gara contro il Torino rischia di essere rinviata, ma per la certezza occorre aspettare. Immobile, Luis Alberto, Lazzari e Djavan Anderson sono in isolamento. A loro vanno aggiunti anche Lucas Leiva, Luiz Felipe, Cataldi, Strakosha e Armini. la situazione resta delicata, anche perché la Lazio finora non ha dato comunicazioni ufficiali e non è detto che arrivino.