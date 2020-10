Notizie Serie A – Ilicic torna tra i convocati dell’Atalanta

MILANO – Torna tra i convocati dell’Atalanta Josip Ilicic, lo ha annunciato il tecnico dei nerazzurri, Gian Piero Gasperini:

“Ilicic verrà a Napoli con noi. Vediamo se giocherà dall’inizio o no, ma intanto lo abbiamo recuperato. Non ha avuto un infortunio che preveda dei tempi di recupero, vedremo come starà anche mentalmente. Per noi è una grande notizia“.

Una bella notizia non solo per l’Atalanta ma anche per tutta la Serie A, il bruttissimo sembra essere alle spalle per lo sloveno.