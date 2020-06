Notizie Serie A – Gravina: “Mi auguro che i tifosi possano tornare a luglio”

MILANO – Ieri sera è andata in scena la prima partita della ripresa del calcio in Italia. Con la partita agli archivi è tempo dei primissimi bilanci, e proprio u questo tema si è espresso il presidente della Fibgc Gabriele Gravina. Ecco che cos ha detto ai microfoni di Radio Deejay.

: «Ieri sarebbe dovuta andare in scena la prima partita dell’Europe: Italia-Turchia. Invece si è giocato la prima semifinale di ritorno della Coppa Italia, una strana coincidenza. La ripartenza del calcio italiano è per me motivo di grande orgoglio, Quello di ieri è stato un ultimo piccolo tassello che serviva per fugare qualsiasi tipo di dubbio in merito alla proiezione dei nostri campionati. Per quel che mi riguarda manca però ancora una cosa: la presenza dei tifosi sugli spalti. Spero che questo possa accadere in tempi brevi, mi auguro per i primi di luglio. Se questo accadesse vorrebbe dire che il nostro paese è uscito da questo momento particolarmente buio. La passione ha sempre caratterizzato i vincoli del nostro mondo, ma abbiamo passato momenti davvero difficili, mi viene in mente il fondo salva-calcio: è stata demolita un’iniziativa positiva per la ripartenza. Il mio auspicio è che il calcio possa riunirsi sotto un unico linguaggio ed un unico progetto. La ripartenza è una vittoria di tutti».

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live