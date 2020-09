Notizie Serie A – Genoa-Crotone: ciclone rossoblù, 4-1 finale al Ferraris

MILANO – Un 4-1 che non lascia alibi. Genoa-Crotone finisce in goleada per i rossoblù, con gli uomini di Maran che mettono in campo un prova che non lascia scampo alla squadra di Stroppa. Proprio la neo promossa in Serie A non convince al suo esordio nel massimo campionato italiano. Apre le danze Destro al 6′, il raddoppio è firmato da Pandev 3 minuti più tardi. Zappacosta fissa al 34′ il risultato della prima frazione di gioco. Per il Crotone segna Riviere al 28′, rete inutile, da to che nel secondo tempo è il turno di Marko Pjaca che chiude al gara al 75′.