Notizie Serie A – Deulofeu e il messaggio per l’Udinese

MILANO – Pronto per cominciare Udinese! Bella opportunità! Ci vediamo presto in campo! Queste le prime parole di Gerard Deulofeu, nuovo acquisto dell’Udinese. Il calciatore spagnolo si è trasferito in Friuli dal Watford, dopo la retrocessione in Championship, la Serie B d’Oltremanica, della squadra inglese. L’ex Milan sembra essere pronto per la sua nuova avventura italiana. L’esterno quest’estate aveva anche provato ad offrirsi proprio ai rossoneri, ma sia Maldini che Massara si sono dimostrati freddi nei suoi confronti, preferendo altri profili. Infatti in quel ruolo alla fine è arrivato a Milanello Brahim Diaz del Real Madrid. Deulofeu era vicino anche al Napoli e alla Fiorentina, ma adesso ripartirà dall’Udinese di Luca Gotti.