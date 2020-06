Notizie Serie A – Calcio in chiaro, Sky si dichiara disponibile

MILANO – Maximo Ibarra, amministratore delegato di Sky, oggi durante la presentazione di Sky Wifi è tornato sull’argomento della Serie A in chiaro. Ecco che cosa ha detto:

«Noi abbiamo dato la nostra massima disponibilità, e lo potete leggere sui quotidiani. Abbiamo ribadito la nostra posizione anche nell’incontro con il Ministro dello Sport Spadafora. Siamo disponibili su questo fronte, ma anche su altri, per mitigare questa mancanza di calcio direttamente negli stadi. Però c’è un dettaglio che non è assolutamente trascurabile, noi non siamo titolari dei diritti tv quindi deve arrivarci richiesta della Lega Serie A per trasmettere in chiaro. È Lega che deve chiederci nostra disponibilità a trasmettere in chiaro. A fronte di questa richiesta, noi siamo pronti a collaborare».

