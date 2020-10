Notizie Serie A – Annullata anche la conferenza stampa di mister Stroppa

MILANO – Annullata un nuova conferenza stampa, dopo quella dell’Atalanta e di mister Gasperini. In questo caso a non parlare ai giornalisti sarà Giovanni Stroppa, allenatore del Crotone. Il motivo è sempre lo stesso, il Covid-19. C’è un nuovo caso di positività al virus nella squadra calabrese, che ha portato a far afre a tutti i tesserati un nuovo ciclo di tamponi. Rimandato anche l’ultimo allenamento, la rifinitura, in vista della prossima gara di campionato.