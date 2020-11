Napoli, Lozano: “Gattuso? Quando si arrabbia diventa un orco…”

MILANO – L’attaccante messicano del Napoli, Hirving Lozano, ha rilasciato un’intervista a TV Azteca Deportes, soffermandosi sul proprio rapporto con Gennaro Gattuso: “Il mister è sempre molto diretto e quando si arrabbia diventa un orco. Ha un carattere forte, perciò devi adattarti e imparare quanto più possibile. Adesso penso di aver capito come interagire e come gestire il mio rapporto con lui. E’ una brava persona e un ottimo allenatore. L’esperienza dello scorso anno mi ha aperto gli occhi. Nella scorsa stagione imparato molte cose e mi sono integrato, ora mi sento un giocatore più maturo e completo. Per me è stato fondamentale confrontarmi col mister”.