MILANO – Il Napoli e Gennaro Gattuso continueranno il loro percorso insieme. Come riferisce il quotidiano ‘Repubblica’, le parti hanno ormai raggiunto l’accordo e l’ufficialità dovrebbe arrivare nei prossimi giorni, durante la sosta per le Nazionali. E’ probabile quindi che entro la fine di questa settimana venga dato l’annuncio. Gattuso firmerà un rinnovo fino al 2023 con aumento dello stipendio, senza clausola rescissoria né penali per un eventuale addio anticipato.