Napoli, Bakayoko si presenta: “Qui grazie a Gattuso”

MILANO – In conferenza stampa Tiémoué Bakayoko, centrocampista che era molto vicino al ritorno al Milan ma che, alla fine, è stato ingaggiato dal Napoli, si è presentato al mondo partenopeo: “Sono felice ed entusiasta di essere qui, sono stato accolto benissimo da tutti. Perché il Napoli? Mister Gattuso mi ha convinto a venire qui per giocare in una grande squadra e voglio ringraziarlo ancora per questa opportunità. Il modulo per me non cambia, darò il massimo sul campo in ogni caso, con qualsiasi sistema di gioco”.